2020-07-13T14:11:59+03:00
Общество

В Пензенской области пять выпускников не смогли сдать ЕГЭ из-за жары

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, им будет предоставлена возможность пересдать
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня во время совещания в областном правительстве была затронута тема соблюдения температурного режима в школах, где сейчас проводится сдача ЕГЭ.

По информации министра образования области Александра Воронкова, два самых массовых экзамена - русский язык и профильная математика – уже позади. Сегодня более трех тысяч пензенских выпускников сдают физику. Еще около двух тысяч человек выбрали историю. Все 29 пунктов сдачи единого государственного экзамена на данный момент работают без сбоев. Процедура проведения ЕГЭ организована с учётом требований Роспотребнадзора.

Аномальная июльская жара внесла некоторые коррективы – пять выпускников из-за погодных условий вынуждены были прервать сдачу экзамена.

- Я прошу обратить внимание на обязательность предоставления возможности этим ученикам пересдать прерванный экзамен, - нацелил должностных лиц Иван Белозерцев. - Надо было предусмотреть эту проблему и внести предложение о выделении средств на закупку кондиционеров. Чтобы классы охлаждались перед проведением единого государственного экзамена, чтобы дети и учителя находились в комфортных условиях.

Глава региона поручил подготовить соответствующую служебную записку, что позволит впоследствии решить данную проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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