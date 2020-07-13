2020-07-13T12:27:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Насыщают организм воздухом в герметичных барокамерах

Пензенские медики начали применять самую современную методику для лечения коронавирусной инфекции
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
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«Это метод гипербарической оксигенации или насыщение организма воздухом с помощью повышенного давления в герметичных барокамерах», - уточняет заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.

Метод для пензенской медицины - не новый. Физиотерапия в условиях барокамеры успешно зарекомендовала себя при лечении пациентов с тяжелыми формами вирусных пневмоний, менингитов, герпеса и псориаза. Поэтому, как только в России, в Московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского начали применять данную методику, наши специалисты также подключились к её внедрению.

Как же работает новая методика терапии COVID-19? Пациента, у которого развивается кислородное голодание или гипоксия, помещают в герметичную капсулу, где за счет увеличения давления происходит активное насыщение организма кислородом.

«За счет повышения давления в барокамере создаются такие условия, при которых в легкие может попадать максимальное количество воздуха, - отмечает Джамиля Юсуповна. В камере кислород поступает не только через дышащую часть легких, но и непосредственно через кожу пациента, что позволяет насытить кровь уже вне легких, а кроме того стимулируются и защитные силы организма.

Длительность процедуры составляет от 30 до 40 минут. Проводить ее нужно каждый день. Как, правило, уже к 5 сеансу пациент чувствуют себя лучше, уменьшается одышка, уходят страхи, появляются планы на жизнь.

Метод гипербарической оксигенации, включенный в комплексную терапию пациентов, показал свою эффективность, а в ряде случаев - вернул тяжелых к жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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