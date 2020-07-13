В пруду села Максимовка утонул 47-летний мужчина
6 июля в пруду села Максимовка Каменского района Пензенской области утонул 47-летний житель города Каменки. Его тело на водной глади было обнаружено утром 11 июля местной жительницей села Максимовка, которая о случившемся сообщила в органы полиции.
В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU