В пруду села Максимовка утонул 47-летний мужчина

13 Июль 2020 2020-07-13T10:25:20+03:00

По факту смерти Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка

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6 июля в пруду села Максимовка Каменского района Пензенской области утонул 47-летний житель города Каменки. Его тело на водной глади было обнаружено утром 11 июля местной жительницей села Максимовка, которая о случившемся сообщила в органы полиции.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU