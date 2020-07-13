Дополнительные выплаты социальным работникам

13 Июль 2020 2020-07-13T08:50:07+03:00

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Тридцать вторая сессия Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва состоится во вторник, 14 июля.

В проект повестки дня внеочередной сессии планируется включить рассмотрение законопроекта, согласно которому органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области будут наделены полномочиями по выплатам стимулирующего характера.

Речь о выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска.

Указанную выплату за период с 15 апреля по 1 сентября текущего года должны получить 706 работников.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в ограниченном составе – только с участием депутатов и докладчиков. Будет организована прямая трансляция заседания на официальном сайте регионального парламента.

Начало в 10:00

ИСТОЧНИК KP.RU