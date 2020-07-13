2020-07-13T08:50:07+03:00
Общество

Дополнительные выплаты социальным работникам

Сессия Законодательного Собрания Пензенской области 14 июля предполагает наделить органы местного самоуправления полномочиями стимулирующих выплат соцработникам
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Изменить размер текста:

Тридцать вторая сессия Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва состоится во вторник, 14 июля.

В проект повестки дня внеочередной сессии планируется включить рассмотрение законопроекта, согласно которому органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области будут наделены полномочиями по выплатам стимулирующего характера.

Речь о выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска.

Указанную выплату за период с 15 апреля по 1 сентября текущего года должны получить 706 работников.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в ограниченном составе – только с участием депутатов и докладчиков. Будет организована прямая трансляция заседания на официальном сайте регионального парламента.

Начало в 10:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дополнительные выплаты социальным работникам
Сегодня местами по Республике Мордовия ожидается гроза
Реконструкция коллектора, модернизация уличного освещения в Саранске
В Пензенской области с начала жары ликвидировали более 20 лесных пожаров
Прокуратура Мордовии вскрывает теневые финансовые потоки
Завтра местами по Пензенской области ожидается гроза
Возведение моста через реку Инсар в Саранске завершится в сентябре
«Нефтяник из Кувейта» одолжил деньги у пензенского студента
Подписано соглашение между Мордовией и Российским Союзом строителей
В Пензе проходят рейды: профилактика пожаров и безопасность на воде
В Пензе раскрыта кража около 800 тысяч рублей с банковского счёта
В правительстве Пензенской области обсудили проблему подростковой преступности
В Пензенской области нашли пропавшую пенсионерку
Разыскивается обвиняемый в изнасиловании
В Мордовии по факту гибели шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело
Пензенский минздрав напоминает о важности вакцинации против энцефалита