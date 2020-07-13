Сегодня местами по Республике Мордовия ожидается гроза
В Саранске на 13 июля объявлено оперативное предупреждение
Фото: Анатолий Жданов
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля местами по Республике Мордовия ожидается гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU