2020-07-13T08:00:50+03:00
Общество

Сегодня местами по Республике Мордовия ожидается гроза

В Саранске на 13 июля объявлено оперативное предупреждение
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Фото: Анатолий ЖдановФото: Анатолий Жданов
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля местами по Республике Мордовия ожидается гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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