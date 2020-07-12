2020-07-12T17:41:21+03:00
Происшествия

Прокуратура Мордовии вскрывает теневые финансовые потоки

В фокусе фирмы-однодневки, легализация денежных средств от взяток, проведения азартных игр, незаконной вырубки леса, сбыта наркотиков
Виктор ВИКТОРОВ
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Облава в подпольном казино (архив).Облава в подпольном казино (архив).Фото: Юрий СОКОЛОВ
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В 1-ом полугодии правоохранительными органами, при координирующей роли прокуратуры республики, продолжена работа по выявлению и пресечению незаконных фактов образования организаций на подставных лиц, вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.

Статистика показывает, что фирмы-однодневки продолжают широко использоваться в преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, уклонение от уплаты налогов, проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств.

За 6 месяцев текущего года правоохранительными органами республики зарегистрировано 63 преступления, связанных с созданием фирм-однодневок на подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ). И 101 преступление, связанное с незаконным предоставлением гражданами своих документов и персональных данных для образования фирм-однодневок (ст. 173.2 УК РФ).

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в Ленинском, Пролетарском, Октябрьском, Рузаевском и Чамзинском районах.

Кроме того, на территории республики выявлено и зарегистрировано 8 преступлений, связанных с совершением различных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными лицами в результате получения взятки, незаконной организации и проведения азартных игр, рубки лесных насаждений, незаконного сбыта наркотиков (ст. 174.1 УК РФ). Делается это, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению данными денежными средствами.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, в суд направлено 4 уголовных дела по ст. 174.1 УК РФ. Кроме того, принято 2 решения о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Сумма легализованных преступных доходов по таким уголовным делам составила свыше 11 млн. руб.

Работа по противодействию преступлениям данного вида продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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