Возведение моста через реку Инсар в Саранске завершится в сентябре

12 Июль 2020 2020-07-12T13:54:42+03:00

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Московская компания «Гипростроймост», пять лет назад разработавшая проект реконструкции данной магистрали, внесла коррективы в свои планы, предложив несколько более удачных технических решений. Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков распорядился провести эту работу в сжатые сроки, чтобы приступить к реализации всех мероприятий, запланированных на 2020 год.

Строительство моста через реку Инсар на улице Строительной планируется завершить в сентябре: на реализацию этого капиталоемкого объекта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено более 500 миллионов рублей. После получения положительного заключения госэкспертизы начнется строительство большого путепровода через железную дорогу протяженностью 1,2 км, который соединит Светотехстрой и Химмаш и разгрузит центр города.

Вопрос реконструкции инженерных сетей в рамках дорожного строительства обсуждался с руководителями сетевых и ресурсоснабжающих организаций.

- Объект важнейший для Саранска и республики в целом, для его реализации выделяются средства федерального бюджета. Важно выполнить все намеченные работы согласно графику, - подчеркнул Владимир Сушков.

На встрече также обсуждались вопросы благоустройства по периметру дороги и набережной реки Инсар.

ИСТОЧНИК KP.RU