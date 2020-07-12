2020-07-12T09:46:16+03:00
Происшествия

«Нефтяник из Кувейта» одолжил деньги у пензенского студента

Поверив незнакомцу, назвавшемуся руководителем нефтяной компании, молодой человек перечислил ему 322 тысячи рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В апреле этого года в мобильном приложении «Скайп» 23-летний студент из Пензы познакомился с неизвестным, который назвался гражданином Кувейта. Он пояснил, что является руководителем компании, связанной с нефтяным промыслом, и попросил оказать ему услугу.

Новый знакомый сообщил, что должен в скором времени приехать в Россию и ему нужно привести с собой некоторые вещи. Но поскольку он прибудет специальным рейсом и не сможет взять посылку с собой, то направит её по почте на имя нового друга. Собеседник пояснил, что внутри будут находиться золотые украшения, духи, футболки, джинсы, а также деньги - 25 тысяч американских долларов - и подарок для адресата.

Студент сообщил виртуальному знакомому свой почтовый адрес и стал ждать извещения. Несколько дней спустя, пришло сообщение от нового знакомого, что посылка находится в московском аэропорту Внуково, и для того, чтобы её получить, необходимо внести плату за доставку. В тот же день житель Пензы перевёл 1 200 долларов по реквизитам, которые ему прислал собеседник.

Когда на следующий день он попросил ещё раз произвести оплату - на этот раз сумма выросла до 2 100 долларов, - это почему-то не вызвало у молодого человека подозрений. И он просьбу выполнил. После чего заявителю сообщили, что посылка находится в пути.

Месяц спустя человек, называвший себя гражданином Кувейта, снова вышел на связь, сказал, что с посылкой возникли проблемы на таможне и попросил перечислить ещё 1 000 долларов. Заявитель так и сделал.

И лишь когда виртуальный знакомый снова стал одолевать его просьбами повторить денежные переводы, студент понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма средств, которые он перевёл незнакомцу, превысила 322 тысячи рублей. Это были деньги, которые он должен был заплатить за учёбу.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, кто причастен к обману жителя Пензы и куда делись деньги, которые он переводил незнакомцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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