Подписано соглашение между Мордовией и Российским Союзом строителей

12 Июль 2020 2020-07-12T09:19:18+03:00

В субботу, 11 июля, подписи под документом поставили Глава Мордовии Владимир Волков и Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев

Изменить размер текста: A A

Стороны отметили, важность взаимодействия в области реализации таких важнейших направлений деятельности, как развитие строительного комплекса республики, в том числе - производство строительных материалов, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль и развитие конкуренции в регионе.

Российский Союз строителей - крупнейшая общественная организация, включающая 82 окружных, межрегиональных и региональных союза, в том числе 260 коллективных членов, объединяющих более 41000 строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов в 80 субъектах Российской Федерации.

РСС активно взаимодействует с Правительством России, Советом Федерации и Государственной Думой, их профильными комитетами, Минстроем и Минпромторгом России, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей, принимает участие в разработке новых законодательных актов и совершенствовании нормативной базы.

Владимир Волков подчеркнул, что взаимодействие с Российским Союзом строителей позволяет регионам вырабатывать общие решения по развитию отрасли и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты в сфере строительства, в частности - национальные проекты, инициированные Президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU