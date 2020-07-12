2020-07-12T09:19:18+03:00
Недвижимость

Подписано соглашение между Мордовией и Российским Союзом строителей

В субботу, 11 июля, подписи под документом поставили Глава Мордовии Владимир Волков и Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

Стороны отметили, важность взаимодействия в области реализации таких важнейших направлений деятельности, как развитие строительного комплекса республики, в том числе - производство строительных материалов, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль и развитие конкуренции в регионе.

Российский Союз строителей - крупнейшая общественная организация, включающая 82 окружных, межрегиональных и региональных союза, в том числе 260 коллективных членов, объединяющих более 41000 строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов в 80 субъектах Российской Федерации.

РСС активно взаимодействует с Правительством России, Советом Федерации и Государственной Думой, их профильными комитетами, Минстроем и Минпромторгом России, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей, принимает участие в разработке новых законодательных актов и совершенствовании нормативной базы.

Владимир Волков подчеркнул, что взаимодействие с Российским Союзом строителей позволяет регионам вырабатывать общие решения по развитию отрасли и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты в сфере строительства, в частности - национальные проекты, инициированные Президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нефтяник из Кувейта» одолжил деньги у пензенского студента
Подписано соглашение между Мордовией и Российским Союзом строителей
В Пензе проходят рейды: профилактика пожаров и безопасность на воде
В Пензе раскрыта кража около 800 тысяч рублей с банковского счёта
В правительстве Пензенской области обсудили проблему подростковой преступности
В Пензенской области нашли пропавшую пенсионерку
Разыскивается обвиняемый в изнасиловании
В Мордовии по факту гибели шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело
Пензенский минздрав напоминает о важности вакцинации против энцефалита
В Пензе министру и его заму суд продлил изоляцию
В Пензе проверили законность реализации промышленной продукции
В Пензенской области возле отремонтированных дорог установят щиты с информацией о подрядчиках
В Пензенской области от укусов клещей пострадали уже 447 детей
В Спасском районе предприятие загрязнило землю отходами жизнедеятельности животных
Житель Мордовии будет привлечен к ответственности за стрельбу в воздух
В Пензе отключат горячую воду еще в четырех домах
В центре Пензы поселится сказочный великан
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону
Главный детский невролог Пензенской области ответит на вопросы жителей
Водоемы и зоны отдыха в Саранске станут чище
Женщина разобралась с обидчиком с помощью топора
Одно из лучших медицинских учреждений региона
В Ардатовском районе Мордовии утонул шестилетний мальчик
В Пензе раскрыли кражу детской коляски из подъезда
Пензенцы увидят короткометражки, снятые для детского альманаха
В Пензе продолжается мониторинг торговых объектов
На двух объектах в Мордовии досрочно завершился дорожный ремонт
В Саранске до 13 июля ограничат движение и стоянку на участке улицы Гожувской
В ДТП под Саранском пострадал 24-летний водитель