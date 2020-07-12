2020-07-12T08:36:50+03:00
Общество

В Пензе проходят рейды: профилактика пожаров и безопасность на воде

Беседы с отдыхающими проводятся во время ежедневных обходов зон отдыха у воды, дачных кооперативов и частного сектора
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В субботу, 11 июля, представители администраций Октябрьского и Железнодорожного районов, Управления по делам ГОЧС г. Пензы совместно с сотрудниками полиции, Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Пензенской области проверили территории зон отдыха у реки Сура, озера «Красный куст», 6 городской больницы, поселка Лесной.

С отдыхающими проводились беседы о правилах поведения у воды, об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости нахождения у водоемов детей без присмотра взрослых.

В ходе рейда по садоводческим товариществам в Железнодорожном районе гражданам напомнили, что на территории Пензенской области установлен особый противопожарный режим, в период которого полностью запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, пал травы, огневые работы, ограничено посещение лесов.

Использование открытого огня может осуществляться при выполнении следующих условий:

- территория вокруг открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов и сухой растительности;

- открытый огонь должен располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, 100 метров - от хвойных деревьев, 30 метров - от лиственных деревьев.

За нарушение требований пожарной безопасности могут быть наложены административные штрафы:

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

Специалисты провели профилактические беседы, вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности и правилах обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования, с указанием телефонов вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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