2020-07-12T08:00:45+03:00
Происшествия

В Пензе раскрыта кража около 800 тысяч рублей с банковского счёта

Под подозрение попал 23-летний знакомый хозяина квартиры, некоторое время проживавший вместе с ним
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Выяснилось, что на протяжении трёх месяцев, с августа по октябрь 2019 года, с банковских счетов мужчины осуществлялись переводы на счета посторонних лиц, о которых потерпевшему не было известно. После этого гражданин обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний знакомый, некоторое время проживавший вместе с хозяином квартиры. Он получил возможность взять банковскую карту потерпевшего и выяснить её пин-код.

После чего, не говоря об этом знакомому, отправился к банкомату, где подключил к своему телефону услугу удалённого доступа к чужому счёту. Затем, установив на свой телефон банковское приложение, стал производить переводы денежных средств на счёт своей банковской карты. В содеянном он признался.

Действия злоумышленника оставались незамеченными на протяжении длительного времени, поскольку в этот период хозяин банковской карты не проводил безналичных платежей и не проверял баланс.

В результате половина похищенных средств была потрачена на возврат долгов, а остальные - на приобретение автомобиля, различной техники и одежды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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