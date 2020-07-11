2020-07-11T17:36:22+03:00
Общество

В правительстве Пензенской области обсудили проблему подростковой преступности

Вчера в регионе состоялось совместное заседание Координационных совещаний по обеспечению правопорядка и руководителей правоохранительных органов
Анна ЧЕРНАЯ
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Обращаясь к участникам координационных совещаний, Иван Белозерцев отметил, что проблема подростков-правонарушителей в современном обществе является одной из самых сложных и противоречивых:

- К сожалению, не каждый подросток, осознает, какие совершаемые им противоправные действия ведут к тяжёлым и трудно-исправимым последствиям. Надо больше информировать об этом наших молодых людей. Показатели статистики свидетельствуют о нестабильности криминальной ситуации в подростковой среде. Это является следствием недоработок и упущений в организации работы органов системы профилактики правонарушений.

Вместе с тем, по итогам первого полугодия на территории региона зарегистрировано снижение уровня подростковой преступности на 6,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом прошлого года. Её удельный вес в структуре преступности также уменьшился и составил 2,7%, что несколько лучше, чем в регионах Приволжского федерального округа и в целом по России.

Участники заседания выработали ряд совместных решений с целью усиления эффективности профилактики противоправного поведения несовершеннолетних в Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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