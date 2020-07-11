2020-07-11T16:54:07+03:00
Происшествия

В Пензенской области нашли пропавшую пенсионерку

Пожилая женщина заблудилась по дороге домой
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 июля в полицию обратилась 44-летняя жительница Нижнего Ломова, которая сообщила, что с 7 июля её 79-летняя мать не выходит на связь. Женщина проживает отдельно от дочери.

Полицейские сразу приступили к поискам пенсионерки и выяснили, что та уехала в гости к знакомым в село Мичкасские Выселки, где раньше работала. При опросе местных жителей оказалось, что накануне исчезновения пенсионерка решила вернуться домой и направилась по дороге в сторону Нижнего Ломова.

Вскоре после этого разразилась большая гроза. Полицейские предположили, что женщина могла спрятаться от непогоды в придорожных посадках. Несколько часов поисков результатов не принесли, а наступившая ночь затруднила дальнейшее проведение операции.

Утром поиски возобновились, и уже около полудня пенсионерку обнаружили в соседнем населённом пункте, расположенном примерно в пяти километрах от села Мичкасские Выселки. Женщина рассказала, что накануне в потёмках заметила свет фонаря. Решив, что уже дошла до Нижнего Ломова (до которого было около тридцати километров), она попыталась срезать путь, но заблудилась в лесополосе и вышла из неё лишь на следующий день.

Пожилую женщину передали родственникам, которые отвезли её в больницу для обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области нашли пропавшую пенсионерку
Разыскивается обвиняемый в изнасиловании
В Мордовии по факту гибели шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело
Пензенский минздрав напоминает о важности вакцинации против энцефалита
В Пензе министру и его заму суд продлил изоляцию
В Пензе проверили законность реализации промышленной продукции
В Пензенской области возле отремонтированных дорог установят щиты с информацией о подрядчиках
В Пензенской области от укусов клещей пострадали уже 447 детей
В Спасском районе предприятие загрязнило землю отходами жизнедеятельности животных
Житель Мордовии будет привлечен к ответственности за стрельбу в воздух
В Пензе отключат горячую воду еще в четырех домах
В центре Пензы поселится сказочный великан
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону
Главный детский невролог Пензенской области ответит на вопросы жителей
Водоемы и зоны отдыха в Саранске станут чище
Женщина разобралась с обидчиком с помощью топора
Одно из лучших медицинских учреждений региона
В Ардатовском районе Мордовии утонул шестилетний мальчик
В Пензе раскрыли кражу детской коляски из подъезда
Пензенцы увидят короткометражки, снятые для детского альманаха
В Пензе продолжается мониторинг торговых объектов
На двух объектах в Мордовии досрочно завершился дорожный ремонт
В Саранске до 13 июля ограничат движение и стоянку на участке улицы Гожувской
В ДТП под Саранском пострадал 24-летний водитель