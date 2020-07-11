В Пензенской области нашли пропавшую пенсионерку

11 Июль 2020 2020-07-11T16:54:07+03:00

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9 июля в полицию обратилась 44-летняя жительница Нижнего Ломова, которая сообщила, что с 7 июля её 79-летняя мать не выходит на связь. Женщина проживает отдельно от дочери.

Полицейские сразу приступили к поискам пенсионерки и выяснили, что та уехала в гости к знакомым в село Мичкасские Выселки, где раньше работала. При опросе местных жителей оказалось, что накануне исчезновения пенсионерка решила вернуться домой и направилась по дороге в сторону Нижнего Ломова.

Вскоре после этого разразилась большая гроза. Полицейские предположили, что женщина могла спрятаться от непогоды в придорожных посадках. Несколько часов поисков результатов не принесли, а наступившая ночь затруднила дальнейшее проведение операции.

Утром поиски возобновились, и уже около полудня пенсионерку обнаружили в соседнем населённом пункте, расположенном примерно в пяти километрах от села Мичкасские Выселки. Женщина рассказала, что накануне в потёмках заметила свет фонаря. Решив, что уже дошла до Нижнего Ломова (до которого было около тридцати километров), она попыталась срезать путь, но заблудилась в лесополосе и вышла из неё лишь на следующий день.

Пожилую женщину передали родственникам, которые отвезли её в больницу для обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU