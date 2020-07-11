В Пензе министру и его заму суд продлил изоляцию

11 Июль 2020 2020-07-11T10:11:16+03:00

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Решением Ленинского районного суда г. Пензы вынесено постановление о продлении меры пресечения в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области и его заместителя, обвиняемых в совершении хищения бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на срок до 13 октября 2020 года.

По информации пресс-службы Ленинского районного суда, собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.

Постановления не вступили в законную силу.

Представители следствия сдержанны в комментариях.

Заслуживающие доверия эксперты пояснили, что, как правило, изменение судом меры пресечения, а именно смягчение, происходит, когда подозреваемый идет на сделку со следствием. И, предположительно, возможна переквалификация обвинения в отношении него. Как один из вариантов, к примеру, с жесткой формулировки «хищение в особо крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору» на менее суровое и даже демократичное «растрата или халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU