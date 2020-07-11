2020-07-11T08:38:57+03:00
Общество

В Пензе проверили законность реализации промышленной продукции

Выявлено нелегальное нанесение торговых марок (брендов) на некоторые модели одежды, обуви и сумок
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Мониторинг по выявлению фактов незаконного оборота промышленной продукции проведен на территории Железнодорожного района Пензы.

Участниками мероприятия стали представители Пензенского Союза потребителей совместно с сотрудниками Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.

В ходе мониторинга выявлено нелегальное нанесение торговых марок (брендов) на некоторые модели одежды, обуви и сумок, отсутствие сертификатов соответствия и маркировки обувной продукции.

Ответственными лицами проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил торговли и закона «О защите прав потребителей» при реализации товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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