В Пензе проверили законность реализации промышленной продукции
Мониторинг по выявлению фактов незаконного оборота промышленной продукции проведен на территории Железнодорожного района Пензы.
Участниками мероприятия стали представители Пензенского Союза потребителей совместно с сотрудниками Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы.
В ходе мониторинга выявлено нелегальное нанесение торговых марок (брендов) на некоторые модели одежды, обуви и сумок, отсутствие сертификатов соответствия и маркировки обувной продукции.
Ответственными лицами проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил торговли и закона «О защите прав потребителей» при реализации товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU