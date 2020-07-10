2020-07-10T16:25:13+03:00
Недвижимость

В Пензенской области возле отремонтированных дорог установят щиты с информацией о подрядчиках

Соответствующее поручение озвучил сегодня губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Иссу
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня глава регионе открыл в области семинар, посвященный работе дорожной отрасли. Мероприятие началось с осмотра техники Иссинской передвижной механизированной колонны, после которого состоялась торжественное заседание.

На сегодня в дорожной отрасли Пензенской области работают 33 организации, где трудятся более двух с половиной тысяч человек. Глава региона потребовал уделять качеству работы особое внимание.

- В этом году вам предстоит отремонтировать и реконструировать не менее 620 километров автодорог, и более половины работ уже выполнено, - отметил Иван Белозерцев. - Дороги ремонтируются, но есть и недостатки и жители вправе на них указывать. Даю поручению министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области: до 25 августа установить около отремонтированных дорог информационные щиты с данными, какая компания здесь работала, кто ее возглавляет, как туда позвонить. Чтобы, если все хорошо, люди знали, кого благодарить, а если выявлены недостатки - могли напрямую обратиться и претензии высказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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