2020-07-10T15:30:09+03:00
Происшествия

В Спасском районе предприятие загрязнило землю отходами жизнедеятельности животных

Плановый осмотр территории сотрудниками Росприроднадзора позволил выявить нарушения
Анна ЧЕРНАЯ
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Некоторое время назад в социальных сетях прошла информация, что жители села Русский Шелдаис, что в Спасском районе Пензенской области перекрыли трассу М-5 из-за запаха, который по всей округе разносится со стороны пометохранилища, принадлежащего ООО «ПензаМолИнвест». Жалобы на вонь были и до этого, но последней каплей стал пожар, который произошел на территории хранилища.

Сотрудники Росприроднадзора организовали рейд на предприятие и выявили на месте ряд нарушений. В частности, во время осмотра было установлено, что оба жижесборника переполнены, а отходы жизнедеятельности животных загрязнили территорию вокруг хранилища. Причем в момент осмотра на ней работала сельскохозяйственная техника, которая занималась боронованием верхнего слоя почвы, покрытой пометом. Помимо этого, специалисты обнаружили на месте золу, запах гари и несколько куч обугленных деревьев, подтверждающих факт возгорания, указанный в жалобах жителей.

В акте Росприроднадзора говорится о том, что, помимо загрязнения почвы, скорее всего вред был нанесен и подземным водам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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