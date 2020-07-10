2020-07-10T14:35:34+03:00
Происшествия

Житель Мордовии будет привлечен к ответственности за стрельбу в воздух

Залпами из охолощенного ружья парень отметил проводы товарища в армию
Анна ЧЕРНАЯ
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Жители мордовского села Селище обратились в полицию с жалобами на то, что неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-21074» ночью устроил стрельбу рядом с их населенным пунктом.

Нарушителя удалось быстро задержать - им оказался 25-летний житель села Гумны. Парень пояснил, что он и его друзья провожали общего знакомого в армию. Чтобы сделать момент более запоминающимся, он произвел очередь в воздух из ружья, купленного им в столице. При этом молодые люди запечатлели свои действия на мобильный телефон и опубликовали ролик в социальной сети.

В настоящее время сотрудниками регионального Управления Росгвардии по данному факту проводится проверка. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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