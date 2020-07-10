В центре Пензы поселится сказочный великан

10 Июль 2020 2020-07-10T12:46:09+03:00

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Сегодня художник встретился с мэром города Андреем Лузгиным и выступил с инициативой создания в центре города еще одного арт-объекта - изображения сказочного великана во всю стену одного из зданий. По словам Алексея Февралева, граффити будет привлекать внимание не только жителей, но и гостей Пензы. Глава администрации инициативу поддержал:

- Пензенцы позитивно оценили вашего «Ангела», нарисованного в благодарность медикам. Думаю, и новое граффити отлично впишется в облик главной пешеходной улицы города.

Алексей Февралев и Андрей Лузгин.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Здание, на котором планируется выполнить рисунок, находится в частной собственности, его владелец пошел навстречу и также поддержал идею.

– У нас есть идеи по поводу создания творческого кластера. Планируем после снятия ограничений провести фестиваля кавер-групп – в Пензе достаточно много талантливых коллективов, – поделился Андрей Лузгин и пригласил художника к сотрудничеству в дальнейшей работе по развитию и поддержке креативной индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU