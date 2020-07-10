Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону

10 Июль 2020 2020-07-10T12:23:56+03:00

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Один из жителей выразил обеспокоенность плохим состоянием дорог до дачных поселков и детских лагерей в районе Чемодановки. Этот участок находится на балансе города, и периодически здесь проводится ямочный ремонт.

– Это временные меры, которые ситуацию не исправят. Дороге нужен капитальный ремонт. На текущий год план работ уже сформирован, планируем отремонтировать наш участок дороги протяженностью шесть километров в 2021 году, – сообщил глава администрации.

Кроме того, мэр обсудил ситуацию с населением города с предоставлением земельного участка, ход работ по устранению дефектов строительства в одной из квартир на ул. Новоселов, 110, возможность переноса лестницы между улицами Кирова и Московской, а также особенности оказания социальной поддержки населению в сфере жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU