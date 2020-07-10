Водоемы и зоны отдыха в Саранске станут чище

Противоклещевая обработка парков Фото: Олег УКЛАДОВ

В городском округе Саранск с 10 по 13 июля, при благоприятных погодных условиях, участки парков, мест массового отдыха и водных объектов подвергнутся обработке, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

От клещей, грызунов и комаров будут обработаны следующие объекты:

экопарк по ул. Моховой, Ленинский и Пролетарский парки, скверы Стратонавтов и Славы, березовая роща по ул. Ульянова;

территория у родников в рп. Луховка, с. Куликовка, д. Полянки и Богоявленского родника;

набережные рек Саранки (от ул. Ботевградской до устья), Инсара (от р. Саранки до р. Тавла), Тавла (от моста по ул. Севастопольской до моста по ул. Волгоградской), Луховского водоема, прудов в Зеленой роще и по улице Гончарова, водоема у стадиона «Старт».

Дезинфекционные мероприятия проведут сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».

Просьба к горожанам и гостям Саранска воздержаться от посещения мест массового отдыха в указанный период.