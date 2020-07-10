Женщина разобралась с обидчиком с помощью топора

10 Июль 2020 2020-07-10T08:27:15+03:00

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Начиналось в тот вечер 15 февраля все вполне себе мирно. У себя дома женщина и ее знакомый распивали спиртные напитки. То, что произошло дальше, оценивается сухо и без эмоций.

Около 21 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, женщина нанесла знакомому множественные удары сначала обухом и лезвием топора, а затем клинком ножа в область головы и грудной клетки, в общей сложности не менее 15 ударов.

Решив, что мужчина скончался, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевшего госпитализировали в учреждение здравоохранения, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Октябрьский районный суд г. Саранска признал 30-летнюю жительницу г. Саранска виновной в покушении на убийство и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU