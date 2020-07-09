В Пензе раскрыли кражу детской коляски из подъезда

9 Июль 2020 2020-07-09T17:33:31+03:00

Злоумышленник модернизировал коляску для своих целей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы

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Пензячка 1995 года рождения обратилась в полицию с заявлением о краже детской коляски. Девушка рассказала, что транспортное средство до своего исчезновения стояло в подъезде.

Стражам порядка удалось установить причастность к совершению преступления 38-летнего жителя соседнего дома. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что увидел находившуюся без присмотра коляску и решил забрать её себе, чтобы использовать для перевозок макулатуры и металлолома. Для этого мужчине пришлось разобрать украденный транспорт. Злоумышленник раскаялся и пообещал купить потерпевшей новую коляску.

По факту кражи отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU