Пензенцы увидят короткометражки, снятые для детского альманаха

9 Июль 2020 2020-07-09T17:21:48+03:00

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С 13 по 17 июля на телеканале «Экспресс» будут показаны 10 короткометражных фильмов детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез», снятых в январе и феврале в Пензе. Начало в 9:30 каждый день.

Ранее фильмы были показаны на 29 кинофестивалях, где жюри оценивало игру актеров, режиссерскую работу, сюжеты и другие аспекты. Короткометражки шесть раз становились лауреатами различных Всероссийских и Международных кинофестивалей.

Работа над проектом «И в шутку, и всерьез» началась еще в 2012 году. За этот период было снято более 500 короткометражных фильмов, которые получили более 100 наград. Работа над картинами велась в Самаре, Казани, Саратове, Сочи, Калуге, Пензе. Сюжеты фильмов очень разнообразны – и об учебе, о первой влюбленности, о мечтах, первых шагах к успеху – обо всем, что важно в детском и подростковом возрасте.

Проект реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов и административной поддержке министерства культуры Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU