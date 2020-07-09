В Пензе продолжается мониторинг торговых объектов

9 Июль 2020 2020-07-09T16:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пензе продолжают действовать меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с указом губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

7 июля межведомственная комиссия провела проверку более 30 объектов, расположенных в ТЦ «Рынок Шуист», «Дара», «Два гуся» по улице Кл.Цеткин, 44А и 55 и на прилегающих к ним территориях. Также участники рейда провели мониторинг ярмарок, павильонов по продаже кваса, мороженого, шаурмы и сухофруктов.

Персонал получил памятки о профилактических мерах и указания о необходимости тщательного соблюдения мер безопасности. В ряде торговых точек были выявлены нарушения - отсутствие дезинфицирующих средств, запаса масок и перчаток. Информация об этом была доведена до руководства объектов торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU