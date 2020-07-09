На двух объектах в Мордовии досрочно завершился дорожный ремонт

9 Июль 2020 2020-07-09T16:07:50+03:00

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В Республике Мордовия досрочно завершились дорожные работы на двух объектах региональной сети.

В Темниковском районе сдан в эксплуатацию участок республиканской трассы с. Лесное Цибаево - выход на автодорогу г. Темников - п. Барашево - с. Теньгушево протяженностью почти полтора километра. Общая сумма финансирования составила 11 миллионов руб. Работы на объекте продолжались около двух месяцев. Подрядной организацией было отфрезеровано старое покрытие и уложено новое, из асфальтобетона, установлены знаки, устроены разворотные площадки, съезды, а также заездные карманы и посадочные площадки автобусных остановок.

Аналогичные работы также проводились на участке региональной трассы Подъезд к г. Саранску от автодороги Урал - с. Новое Зубарево в Краснослободском районе. На восстановление объекта протяженностью более двух с половиной километров было направлено свыше 20 миллионов рублей.

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике приведут в нормативное состояние более 150 километров дорожного полотна, из них более 120 километров - на региональной сети. Работы пройдут на 75 объектах. На эти цели выделено более 3, 9 миллиардов рублей, в том числе более двух миллиардов - из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU