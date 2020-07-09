В ДТП под Саранском пострадал 24-летний водитель

9 Июль 2020 2020-07-09T14:24:43+03:00

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Вчера в половине четвертого дня на подъезде к Саранску со стороны трассы М-5 произошло ДТП.

По предварительным данным, 38-летний водитель «ВАЗ-21703» при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с «Маздой». В результате ДТП 24-летний водитель иномарки с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская ЦРБ». Водители обоих транспортных средств трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU