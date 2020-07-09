2020-07-09T13:15:49+03:00
Общество

В лесах Пензенской области усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

Такие меры связаны с аномальной жарой, установившейся в регионе
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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7 июля министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин посетил берег регионального водохранилища и проверил соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Были проведены профилактические беседы с гражданами и даже составлен один административный протокол за нарушение.

Напомним, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить работу по выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений, а также нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Государственные лесные инспекторы Пензенской области перешли на усиленный режим работы, а в связи с высоким классом пожарной опасности в лесах введён особый противопожарный режим.

Региональный минлесхоз просит воздержаться от разведения костров и призывает соблюдать меры пожарной и санитарной безопасности. Административный штраф за нарушение может достигать до 1 000 000 рублей, также нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности, если возник лесной пожар. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, обязательно сообщите данный факт в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8 (8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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