В Пензенской области выбрали лучшего штукатура-маляра

9 Июль 2020 2020-07-09T12:08:23+03:00

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Торжественная церемония проходила там же, где и трудились участники состязания, - в Спасском кафедральном соборе.

- Во время конкурса вы не только показали высокий уровень своей квалификации, но и внесли свой вклад в восстановление главного храма Пензенской области – Спасского собора, за что вам отдельное спасибо, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Дипломом конкурса «Лучший штукатур-маляр» были отмечены Михаил Дудин, Виктор Крикунов и Евгения Лобанова. Остальные участники состязаний и организаторы получили благодарственные письма главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU