2020-07-09T12:02:42+03:00
Общество

Андрей Лузгин провел встречу с грантополучателями

Поддержку инициатив граждан обсудили вчера в Центре культуры и досуга в Пензе участники
Данила ЧЕРНОВ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В прошлом году на традиционный конкурс значимых проектов было подано 67 заявок, 45 из которых были одобрены и реализованы. На эти цели в бюджете Пензы было предусмотрено 18 миллионов рублей.

Благодаря софинансированию из муниципального бюджета пензенцы смогли благоустроить свои дворы и подъезды, установить новые детские и спортивные площадки.

Глава городской администрации Андрей Лузгин отметил эффективность именно такой формы работы с гражданами.

– В первую очередь мы ориентируемся на активность жителей – будем помогать тем, кто готов участвовать, вкладывать время и средства в эту работу, – заключил он.

Глава городской администрации отметил важную особенность, что чем больше заявок будет поступать на конкурс, тем больше шансов на увеличение финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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