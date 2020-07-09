Андрей Лузгин провел встречу с грантополучателями
В прошлом году на традиционный конкурс значимых проектов было подано 67 заявок, 45 из которых были одобрены и реализованы. На эти цели в бюджете Пензы было предусмотрено 18 миллионов рублей.
Благодаря софинансированию из муниципального бюджета пензенцы смогли благоустроить свои дворы и подъезды, установить новые детские и спортивные площадки.
Глава городской администрации Андрей Лузгин отметил эффективность именно такой формы работы с гражданами.
– В первую очередь мы ориентируемся на активность жителей – будем помогать тем, кто готов участвовать, вкладывать время и средства в эту работу, – заключил он.
Глава городской администрации отметил важную особенность, что чем больше заявок будет поступать на конкурс, тем больше шансов на увеличение финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU