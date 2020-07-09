Пожар на улице Попова в Пензе унес три жизни

9 Июль 2020 2020-07-09T11:05:19+03:00

Еще 15 человек были эвакуированы

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Сегодня в половине третьего ночи в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Попова. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома.

При тушении в квартире были обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Еще два человека сумели спастись. Из подъезда также были эвакуированы 15 жителей.

На тушение привлекались четыре пожарных расчета, две автолестницы и 21 сотрудник.

По факту были возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU