В Пензе проверили зоны отдыха у реки

9 Июль 2020 2020-07-09T10:00:56+03:00

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В городе ежедневно проводятся рейды по местам отдыха у воды.

В среду, 8 июля, представители администрации Железнодорожного района и Управления по делам ГОЧС г. Пензы проверили территории зон отдыха у реки Сура и озера «Красный куст».

В ходе выездного мероприятия проведены беседы с отдыхающими о правилах поведения у воды. Горожанам напомнили об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости нахождения у водоемов детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU