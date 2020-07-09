В Пензе проверили зоны отдыха у реки
Горожанам напомнили об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В городе ежедневно проводятся рейды по местам отдыха у воды.
В среду, 8 июля, представители администрации Железнодорожного района и Управления по делам ГОЧС г. Пензы проверили территории зон отдыха у реки Сура и озера «Красный куст».
В ходе выездного мероприятия проведены беседы с отдыхающими о правилах поведения у воды. Горожанам напомнили об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости нахождения у водоемов детей без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU