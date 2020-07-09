2020-07-09T10:00:56+03:00
Туризм

В Пензе проверили зоны отдыха у реки

Горожанам напомнили об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:

В городе ежедневно проводятся рейды по местам отдыха у воды.

В среду, 8 июля, представители администрации Железнодорожного района и Управления по делам ГОЧС г. Пензы проверили территории зон отдыха у реки Сура и озера «Красный куст».

В ходе выездного мероприятия проведены беседы с отдыхающими о правилах поведения у воды. Горожанам напомнили об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости нахождения у водоемов детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области выбрали лучшего штукатура-маляра
Андрей Лузгин провел встречу с грантополучателями
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Пожар на улице Попова в Пензе унес три жизни
В Саранске дан старт фонтанному сезону
В Пензе проверили зоны отдыха у реки
В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом в живот
Житель Колышлейского района угнал мотоцикл, а после вернул его хозяину с извинениями
В пензенской мэрии обсудили благоустройство города
На одном из саранских предприятий загорелась электроподстанция
В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским
Больницы Мордовии возвращаются к работе в плановом режиме
Главный детский кардиолог-ревматолог Пензенской области ответит на вопросы граждан
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Иван Белозерцев подал документы для участия в выборах губернатора Пензенской области
В пензенском центре крови появилось новое оборудование
Где можно купаться в Пензе
В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с днем рождения
Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась к тренировкам