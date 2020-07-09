9 Июль 2020 2020-07-09T09:45:34+03:00

Прибывшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что на него напали на улице

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Вечером 25 февраля супруги употребляли спиртное. После застолья, когда жена уснула, мужчина решил сходить в бар. Ссора между супругами произошла после его возвращения. В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом в живот.

Она сразу же вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что на него напали на улице, но позже он и супруга признались, как было все на самом деле.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, решением суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU