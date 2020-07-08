Житель Колышлейского района угнал мотоцикл, а после вернул его хозяину с извинениями

8 Июль 2020 2020-07-08T18:14:07+03:00

Однако раскаяние не помогло ему избежать наказания, и теперь нарушитель должен будет отработать 180 часов

Изменить размер текста: A A

Ранее несудимый 28-летний житель Колышлейского района Сергей К. предстал перед судом за кражу. Установлено, что 25 марта мужчина зашел в гости к знакомому, проживающему в поселке Горелом, у которого ранее пытался купить мотоцикл ИЖ «Юпитер-5». Тогда сделка не состоялась из-за того, что у Сергея не было денег.

Во дворе он приметил тот самый мотоцикл. В голове Сергея созрел план по угону транспортного средства: он выкатил его со двора и спрятал за зданием бывшей гостиницы. Узнав через три дня, что знакомый обратился в полицию, злоумышленник вернул мотоцикл с извинениями.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил К. наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU