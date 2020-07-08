В пензенской мэрии обсудили благоустройство города

8 Июль 2020 2020-07-08T17:53:31+03:00

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Вчера в администрации Пензы состоялась планерка. Из-за установившейся жаркой погоды многие жители города проводят время у водоемов. Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, мэр Андрей Лузгин поручил Управлению по делам ГОЧС усилить профилактику.

- Все свободные ресурсы необходимо задействовать для мониторинга зон отдыха у воды, в том числе, и по несанкционированным местам купания, - распорядился он.

Кроме спасателей, к этой работе присоединятся члены комиссий по делам несовершеннолетних и другие сотрудники районных администраций. Они будут выявлять детей, которые не находятся под присмотром своих родителей.

Обсуждая реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Андрей Лузгин обратил внимание на культуру проведения работ.

- Ремонт идет в хорошем темпе, но от граждан в адрес подрядных организаций поступают жалобы. Понятно, что подрядчикам удобно вести работы единым фронтом на большом участке, но нужно учитывать интересы жителей. К примеру, на проспекте Строителей, улице Заводской пешеходам, особенно пожилого возраста, тяжело перебираться через ямы на тротуарах. Проконтролируйте, чтобы дорожники работали поэтапно, и больше подобных ситуаций не возникало, - указал он директору Департамента ЖКХ города Пензы Максиму Иванкину.

В плановом режиме ведется и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более 250 миллионов рублей.

В этом году ремонт асфальтового покрытия будет проведен в 15 учреждениях - это школы № 27, 26, 37, 36, 53, 58, 32, гимназия САН, детские художественные школы и детские сады № 10, 23, 71, 150. , 152, 129 Спортивные залы будут отремонтированы в шести школах - № 32, 46, 63, 67, 56, ФОК школы № 30. В 27 учреждениях будет проведен ремонт кровли, а в 60 объектах - оконные блоки будут частично заменены.

ИСТОЧНИК KP.RU