На одном из саранских предприятий загорелась электроподстанция
Причина и площадь устанавливаются
Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня около 12 часов дня в пожарно-спасательную службу города Саранск поступило сообщение о возгорании на территории местного молочного комбината.
Как сообщил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Александр Малов, прибывшие на место подразделения обнаружили, что огонь охватил здание электроподстанции и частично кровлю недействующего цеха.
К половине первого пожар был полностью ликвидирован.
ИСТОЧНИК KP.RU