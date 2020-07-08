2020-07-08T16:10:46+03:00
Происшествия

На одном из саранских предприятий загорелась электроподстанция

Причина и площадь устанавливаются
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня около 12 часов дня в пожарно-спасательную службу города Саранск поступило сообщение о возгорании на территории местного молочного комбината.

Как сообщил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Александр Малов, прибывшие на место подразделения обнаружили, что огонь охватил здание электроподстанции и частично кровлю недействующего цеха.

К половине первого пожар был полностью ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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