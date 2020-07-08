В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским

8 Июль 2020 2020-07-08T15:51:07+03:00

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С 2008 года в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Дата этого праздника совпадает с днем памяти святых Петра и Февронии Муромских - православных супругов, являющихся образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений. Сегодня в Пензе торжественно был открыт памятник этой паре.

- Сердечно поздравляю всех жителей нашего региона с обретением такого прекрасного монумента, символизирующего семью, любовь и верность, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Семья – это не только любовь, это еще и совместное решение возникающих проблем, поддержка друг друга. В жизни все гладко не бывает, и история Петра и Февронии – это пример того, как нужно преодолевать трудности и сохранять чувства. Уверен, что мы вовремя поставили этот памятник. К сожалению, часто случается так, что браки распадаются. Теперь, если у пары возникают сложности, они могут прийти к монументу, вспомнить историю своей любви, помириться.

Губернатор также напомнил, что в этом году в Пензе должен появиться еще один знаковый монумент – памятник Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU