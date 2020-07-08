Больницы Мордовии возвращаются к работе в плановом режиме
Минздрав РМ разработал поэтапный план восстановления деятельности медицинских организаций республики, которые помогали бороться с распространением коронавируса
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На 1 этапе к профильному режиму работы возвращаются офтальмологическая больница и клиническая больница № 5 – с 9 июля; Ардатовская районная больница – с 23 июля.
По мере выздоровления пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19 здесь будут освобождаться койки. Проведут дезинфекцию помещений и оборудования. Перед началом работы весь персонал пройдет медицинское обследование.
Информация о дате восстановления профильной деятельности будет размещена на сайтах медучреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU