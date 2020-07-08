2020-07-08T13:47:58+03:00
Здоровье

Главный детский кардиолог-ревматолог Пензенской области ответит на вопросы граждан

Прямая линия со специалистом состоится завтра
Анна ЧЕРНАЯ
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Врач-ревматолог, заведующая ревматологическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, главный внештатный специалист кардиолог-ревматолог Министерства здравоохранения Пензенской области Бакулина Ирина Вячеславовна ответит на вопросы граждан. Прямая линия со специалистом состоится завтра, 9 июля, с 16:00 до 17:00 часов.

Звонки принимаются по телефону: 42-84-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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