Главный детский кардиолог-ревматолог Пензенской области ответит на вопросы граждан
Прямая линия со специалистом состоится завтра
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Врач-ревматолог, заведующая ревматологическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, главный внештатный специалист кардиолог-ревматолог Министерства здравоохранения Пензенской области Бакулина Ирина Вячеславовна ответит на вопросы граждан. Прямая линия со специалистом состоится завтра, 9 июля, с 16:00 до 17:00 часов.
Звонки принимаются по телефону: 42-84-54.
ИСТОЧНИК KP.RU