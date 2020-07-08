2020-07-08T12:30:38+03:00
Экономика

ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей

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Всего за время работы со сделками проектного финансирования жилья с использованием механизма эскроу ВТБ одобрил 134 кредита на сумму 408,3 млрд рублей. С начала 2020 года банк одобрил 42 новых сделки на 117 млрд рублей. По состоянию на сегодня покупатели жилья открыли в ВТБ эскроу-счета на сумму, превышающую 110 млрд рублей.

Из одобренных за весь период применения новой схемы финансирования 134 сделок: 31 относится к сегменту крупных корпоративных клиентов (310,3 млрд рублей) и 103 – малого и среднего бизнеса (98 млрд рублей). ВТБ заключил кредитные соглашения на проектное финансирование по 107 из 134 вышеупомянутых одобренных сделок более чем на 300 млрд рублей: 22 сделки - с крупными клиентами (на сумму более 227 млрд рублей) и 85 сделок - с представителями малого и среднего бизнеса (на сумму более 73 млрд рублей). С начала 2020 по настоящее время ВТБ заключил 21 сделку на сумму 67,3 млрд рублей. Площадь жилых проектов, финансируемых банком, составляет более 5,3 млн. кв. м. Среди регионов, лидирующих по объему предоставленного финансирования, – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Казань.

«С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства: покупать жилье в строящемся доме стало возможно только через счет эскроу. Сегодня работа с эскроу – это как гарантия надёжности застройщика для потенциальных покупателей и партнеров, так и снижение ставки кредитования для девелоперов. Именно благодаря этому механизм эскроу является востребованным как у заемщиков, так и у покупателей строящегося жилья. Банк ВТБ разрабатывает эффективные решения для своих клиентов из строительной отрасли, вводя удалённый формат заключения сделок, включая реализацию сделок онлайн. Наша надёжность как партнёра и используемые цифровые решения позволили ВТБ стать одним из лидеров рынка эскроу в России», - отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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