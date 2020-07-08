2020-07-08T12:15:27+03:00
Политика

Иван Белозерцев подал документы для участия в выборах губернатора Пензенской области

Голосование состоится 13 сентября
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня Иван Белозерцев посетил областную избирательную комиссию и подал документы для участия в выборах губернатора региона.

- Пять лет пролетели мгновенно, - отметил Иван Александрович. - За это время удалось сделать в Пензенской области немало добрых дел. Есть проекты, которые находятся в стадии реализации, много проектов, которые хотелось бы реализовать. За пять лет, я это чувствую, накопил большой опыт управленческой деятельности. Я знаю область, города и районы, знаю проблемы людей, готов их решать, реализовывать проекты, которые запланированы, опираясь на поддержку граждан, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, опираясь на доброе отношение федерального центра к пензенскому региону. Искренне надеюсь, что жители поддержат мою кандидатуру на выборах губернатора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный детский кардиолог-ревматолог Пензенской области ответит на вопросы граждан
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Иван Белозерцев подал документы для участия в выборах губернатора Пензенской области
В пензенском центре крови появилось новое оборудование
Где можно купаться в Пензе
В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с днем рождения
Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась к тренировкам
В День семьи, любви и верности Марта Серебрякова даст онлайн-концерт
В Мордовии следствие проводит проверки по факту гибели двух мужчин на водоемах
В Пензе ветеринарам вручили служебные автомобили
На территории воинской части в Заречном заложили капсулу с посланием потомкам
В пензенской мэрии обсудили отключение горячей воды
В Пензе продолжается реконструкция главного городского фонтана
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Пензе воссоздано граффити с образом ангела и благодарностью врачам
Чем опасен купальный сезон?
В Пензенской области женщина скончалась во время ссоры
В Саранске на 7 июля объявлено оперативное предупреждение из-за жары
В Пензенской области запущено производство полутвердых сыров
В Мордовии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист
Пензенец убил мать за упреки
В Мордовии из пруда достали тело мужчины
Иван Белозерцев поздравил супругов-юбиляров с золотой свадьбой
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
В Саранске сгорел жилой дом на улице Гоголя
Сотрудник налоговой инспекции стал кассиром в ООО «Мордовская водка «К»
Молодой человек избил мужчину, нецензурно выразившегося при девушках