Иван Белозерцев подал документы для участия в выборах губернатора Пензенской области

8 Июль 2020 2020-07-08T12:15:27+03:00

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Сегодня Иван Белозерцев посетил областную избирательную комиссию и подал документы для участия в выборах губернатора региона.

- Пять лет пролетели мгновенно, - отметил Иван Александрович. - За это время удалось сделать в Пензенской области немало добрых дел. Есть проекты, которые находятся в стадии реализации, много проектов, которые хотелось бы реализовать. За пять лет, я это чувствую, накопил большой опыт управленческой деятельности. Я знаю область, города и районы, знаю проблемы людей, готов их решать, реализовывать проекты, которые запланированы, опираясь на поддержку граждан, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, опираясь на доброе отношение федерального центра к пензенскому региону. Искренне надеюсь, что жители поддержат мою кандидатуру на выборах губернатора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU