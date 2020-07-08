В пензенском центре крови появилось новое оборудование
В Пензенском областном центре крови появился автоматический миксер с функциями помешивания-перемешивания донорской крови. Прибор предназначен для нормирования объема донорской крови в процессе забора ее у пациента и перемешивания с консервантом.
По словам главного врача учреждения Татьяны Крыловой, использование миксера полностью автоматизированный и безопасный процесс сбора крови в объеме, запрограммированным медицинским сотрудником.
Аппарат удобен в работе и прост в обслуживании. Средства на приобретение оборудования получены из регионального бюджета в рамках Программы развития здравоохранения Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU