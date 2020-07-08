В пензенском центре крови появилось новое оборудование

8 Июль 2020 2020-07-08T11:58:55+03:00

Средство на его покупку были выделены из регионального бюджета

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В Пензенском областном центре крови появился автоматический миксер с функциями помешивания-перемешивания донорской крови. Прибор предназначен для нормирования объема донорской крови в процессе забора ее у пациента и перемешивания с консервантом.

По словам главного врача учреждения Татьяны Крыловой, использование миксера полностью автоматизированный и безопасный процесс сбора крови в объеме, запрограммированным медицинским сотрудником.

Аппарат удобен в работе и прост в обслуживании. Средства на приобретение оборудования получены из регионального бюджета в рамках Программы развития здравоохранения Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU