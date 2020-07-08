Где можно купаться в Пензе

8 Июль 2020 2020-07-08T12:03:22+03:00

Пляж в Спутнике вошел в число мест, пригодных для отдыха и купания. (фото из архива автора)

Изменить размер текста: A A

При составлении документа учитывались разные факторы. В частности, на территории пляжей должны быть установлены мусорные контейнеры и туалеты, завезен свежий песок, благоустроены подъездные дороги, проведена очистка дна водоемов, окрашены грибки, скамейки, раздевалки. Помимо этого, проверялось и качество воды.

По итогам было установлено, что только три пензенских пляжа полностью готовы к приему отдыхающих и отвечают необходимым требованиям: зона отдыха в Спутнике (Засечное), зона отдыха в микрорайоне ГПЗ-24 и Красный Куст (р-н Барковка). На всех остальных были выявлены нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU