В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с днем рождения

8 Июль 2020 2020-07-08T10:56:27+03:00

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Поздравить ветерана пришел заместитель главы администрации Ленинского района Александр Максимов, который также вручил ему письмо от Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, цветы и подарок. Александр Максимов выразил слова благодарности за подвиг, житейскую мудрость, душевное тепло и пожелал Виктору Яновичу здоровья и долгих лет жизни.

Пауль Виктор Янович родился в городе Пензе. После окончания 10 классов поступил в Ленинградское военное училище, которое располагалось в городе Энгельсе Саратовской области.

В 1943 году, после года обучения, получил звание лейтенанта, был направлен на 1-й Прибалтийский фронт, воевал в составе 1-й Гвардейской Латышской дивизии. Участвовал в битве под Москвой, в освобождении Риги. В 1945 году демобилизовался и вернулся в г. Пензу, поступил на работу в Троллейбусное депо мастером электрохозяйства.

Награжден орденом «Красной Звезды», орденами «Отечественной войны» I и II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU