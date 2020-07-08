Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась к тренировкам

8 Июль 2020 2020-07-08T09:38:50+03:00

Спортсменки готовятся к матчам, которые были перенесены из-за коронавируса

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МФК «Лагуна-УОР» возобновил тренировки. В настоящее время команда готовится к отложенным из-за пандемии коронавируса полуфинальным играм с МФК «Норманочка» из Нижегородской области. Тренировки проходят на стадионе «Первомайский» и СОК «Семейный».

Матчи полуфинальной серии пройдут 2 и 6 августа (сначала в гостях, затем - дома), а финальная серия запланирована на 10 августа (дома), 14 августа (на выезде) и, если понадобится, 18 августа (дома).

Кроме того, "Финал четырех" Кубка России состоится 29-30 августа в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU