В День семьи, любви и верности Марта Серебрякова даст онлайн-концерт
«Пензаконцерт» приглашает всех желающих посмотреть онлайн-трансляцию концерта исполнительницы народной песни Марты Серебряковой и ансамбля русских народных инструментов «Губернiя» под руководством Заслуженного работника культуры Пензенской области Эдуарда Пятунина.
В репертуар ансамбля «Губернiя» и Марты Серебряковой входят народные песни в современных аранжировках. Обработки и переложения многих композиций участники коллектива писали сами.
Трансляция будет доступна в социальных сетях и на официальном сайте «Пензаконцерта», а также на портале Культура.РФ. Начало в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU