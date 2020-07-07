2020-07-07T22:23:29+03:00
Звезды

В День семьи, любви и верности Марта Серебрякова даст онлайн-концерт

Трансляция будет доступна в социальных сетях и на официальном сайте «Пензаконцерта», а также на портале Культура.рф
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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«Пензаконцерт» приглашает всех желающих посмотреть онлайн-трансляцию концерта исполнительницы народной песни Марты Серебряковой и ансамбля русских народных инструментов «Губернiя» под руководством Заслуженного работника культуры Пензенской области Эдуарда Пятунина.

В репертуар ансамбля «Губернiя» и Марты Серебряковой входят народные песни в современных аранжировках. Обработки и переложения многих композиций участники коллектива писали сами.

Трансляция будет доступна в социальных сетях и на официальном сайте «Пензаконцерта», а также на портале Культура.РФ. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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