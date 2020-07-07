2020-07-07T21:57:08+03:00
Происшествия

В Мордовии следствие проводит проверки по факту гибели двух мужчин на водоемах

По их результатам будут приняты процессуальные решения
Анна ЧЕРНАЯ
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Ардатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по РМ организовал доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин на водоемах.

Так, днем 4 июля из водоема в селе Баево было извлечено тело местного жителя, 1977 года рождения.

Вечером 3 июля в реке Алатырь утонул 52-летний мужчина, который пытался переплыть реку. Его тело было обнаружено вчера в ходе проводимых поисковых мероприятий.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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