В Мордовии следствие проводит проверки по факту гибели двух мужчин на водоемах
По их результатам будут приняты процессуальные решения
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Ардатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по РМ организовал доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин на водоемах.
Так, днем 4 июля из водоема в селе Баево было извлечено тело местного жителя, 1977 года рождения.
Вечером 3 июля в реке Алатырь утонул 52-летний мужчина, который пытался переплыть реку. Его тело было обнаружено вчера в ходе проводимых поисковых мероприятий.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU