В Мордовии следствие проводит проверки по факту гибели двух мужчин на водоемах

7 Июль 2020 2020-07-07T21:57:08+03:00

По их результатам будут приняты процессуальные решения

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Ардатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по РМ организовал доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин на водоемах.

Так, днем 4 июля из водоема в селе Баево было извлечено тело местного жителя, 1977 года рождения.

Вечером 3 июля в реке Алатырь утонул 52-летний мужчина, который пытался переплыть реку. Его тело было обнаружено вчера в ходе проводимых поисковых мероприятий.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU