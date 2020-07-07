В Пензе ветеринарам вручили служебные автомобили

7 Июль 2020 2020-07-07T21:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня начальник управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов и первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев торжественно вручили автомобили УАЗ. Ключи от транспорта получили представители ветеринарных станций Сердобского и Мокшанского районов, а также Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных.

В этом году из областного бюджета на развитие и оснащение ветслужбы выделено три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU