На территории воинской части в Заречном заложили капсулу с посланием потомкам

7 Июль 2020 2020-07-07T21:28:18+03:00

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По традиции, послание потомкам поместили в металлическую капсулу и установили в специальный грот. Поверх конструкции была установлена памятная плита с табличкой

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и командование воинской части и ветераны.

- Этот год у нас юбилейный, и мы передаём напутствие в другой юбилейный год о том, что нужно хранить историю, хранить память о героях, которые боролись за наше счастливое будущее, что нужно жить достойно. Мы верим в будущее нашей великой страны и в тех людей, которые придут сюда через 100 лет, - обратился к собравшимся руководитель аппарата администрации города Вильдан Узбеков.

ИСТОЧНИК KP.RU