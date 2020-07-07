На территории воинской части в Заречном заложили капсулу с посланием потомкам
По традиции, послание потомкам поместили в металлическую капсулу и установили в специальный грот. Поверх конструкции была установлена памятная плита с табличкой
В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и командование воинской части и ветераны.
- Этот год у нас юбилейный, и мы передаём напутствие в другой юбилейный год о том, что нужно хранить историю, хранить память о героях, которые боролись за наше счастливое будущее, что нужно жить достойно. Мы верим в будущее нашей великой страны и в тех людей, которые придут сюда через 100 лет, - обратился к собравшимся руководитель аппарата администрации города Вильдан Узбеков.
ИСТОЧНИК KP.RU