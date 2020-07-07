2020-07-07T15:17:38+03:00
Недвижимость

В пензенской мэрии обсудили отключение горячей воды

Подготовка теплосетей к грядущему отопительному сезону стала причиной многочисленных жалоб горожан
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня в администрации Пензы состоялась планерка, начать которую мэр города Андрей Лузгин решил с обсуждения обращения граждан. Одним из актуальных вопросов стало отключение горячей воды в связи с подготовкой сетей к отопительному сезону и авариями после гидравлических испытаний.

- Отключение горячей воды создает неудобства жителям, поэтому надо контролировать ход ремонта: чем короче сроки, тем лучше для горожан, – отметил мэр.

Вчера замглавы администрации Олег Денисов выезжал на улицу Российскую, где ведется ремонт участка сетей протяженностью в 200 метров.

– Бригада работает, по информации АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» завершить работы и возобновить подачу ресурса планируется до 16 июля, – доложил он.

Также по сведениям теплоснабжающией организации горячая вода в отдельных домах по улицам Чапаева, Красной, Куйбышева, Лермонтова, Беляева, Кулибина, Ударной, Циолковского, Луначарского, Герцена, Ухтомского, Октябрьской, на проспекте Победы должна появиться до 20.00 8 июля. Сегодня к вечеру планируется завершение работ на сетях в микрорайоне Север, а также на проспекте Строителей, улицах Онежской и Глазунова.

МКП «Теплоснабжение» устраняет утечки, из-за которых нет ГВС в нескольких домах на Карпинского, Кижеватова, Суворова, Коммунистической, Ворошилова, Ленина, 8 Марта, Заводской. Ремонтные мероприятия должны выполнить сегодня в течение дня.

АО «Пензтеплоснабжение» осуществляет плановые работы на двух котельных, после их завершения горячая вода в срок до 08.00 13 июля должна вернуться в дома по улицам Токарной, Галетной, Бригадной, и до 08.00 20 июля – на улицы Экспериментальную, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинскую, пр-д Электрический, ДОС, Ивановскую.

Микрорайоны ГПЗ и Маяк к горячему водоснабжению ОАО «ЭСП» подключит после окончания плановых работ к утру 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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